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01 серпня 2021, 15:46 64

Сліди препаратів для лікування COVID знайшли у водах головних річок України

01 серпня 2021, 15:46 64
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Фото: ecology.donoda.gov.ua
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У трьох головних річках країни, які використовуються для водопостачання населення віднайшли забруднюючі речовини та сліди препаратів для лікування коронавірусу

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дом".

Мова йде про води Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця. Так, згідно з даними екологів, в цих водах відзначається дуже велика кількість цинку та сліди фармпрепаратів.

"Звідки беруться? Ми з вами вживаємо якісь таблетки, якісь уколи тощо, це все виводитися з організму й рано чи пізно потрапляє у водний об'єкт", - пояснив Хорєв.

За його словами, слідів "ковідних" препаратів дуже багато. "Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді", - додав він.

Як зазначають екологи, така "ковідна" тенденція - це не особливість України. Наприклад, у водах Європи та ж сама проблема.

Нагадаємо, що за інформацію керівника Держекоінспеції Андрія Мальованого, в Одеській області та столиці існує велика проблема з пляжами через каналізацію, особливо після дощів. Багато з них взагалі не рекомендують відвідувати.

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