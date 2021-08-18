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18 серпня 2021, 22:12 10

Президент увів у дію рішення РНБО про реформування медичної системи в Україні

18 серпня 2021, 22:12 10
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Фото з відкритих джерел
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Президент України підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", прийняте на засіданні РНБО 30 липня

Відповідний указ №369 / 2021 і зазначене рішення Ради оприлюднено на сайті глави держави, передає RegioNews.

У рішенні РНБО зазначається, що Кабінет міністрів України повинен до 1 грудня поточного року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації в сфері охорони здоров'я.

Уточнюється, що, серед іншого, Стратегічний план повинен передбачати введення, з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Як повідомлялося, Зеленський доручив Данілову зібрати РНБО наступної п'ятниці - 20 серпня.

Раніше стало відомо, що Зеленський наказав РНБО провести засідання щодо відновлення лісів.

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