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19 серпня 2021, 20:59 69

Ляшко передбачає нову хвилю захворюваності на COVID-19 восени

19 серпня 2021, 20:59 69
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Міністр охорони здоров’я попереджає про поширення штаму коронавірусу «Дельта» в Україні

Про це Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Все активніше поширюється Україною, кількість нових хворих на COVID-19 зростає. Вже восени очікуємо на нову хвилю захворюваності, - написав Ляшко.

Він нагадав, що єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби – це щепитися від COVID-19.

Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні, - додав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"

Разом з тим, в Україні за добу коронавірусом захворіли понад 1500 осіб.

коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко пандемія штам Дельта

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