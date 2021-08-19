Ляшко передбачає нову хвилю захворюваності на COVID-19 восени

Міністр охорони здоров’я попереджає про поширення штаму коронавірусу «Дельта» в Україні

Про це Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Все активніше поширюється Україною, кількість нових хворих на COVID-19 зростає. Вже восени очікуємо на нову хвилю захворюваності, - написав Ляшко.

Він нагадав, що єдиний спосіб вберегти себе та близьких від важких наслідків коронавірусної хвороби – це щепитися від COVID-19.

Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні, - додав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"

Разом з тим, в Україні за добу коронавірусом захворіли понад 1500 осіб.