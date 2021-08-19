На Тернопільщині померла жінка, яка хворіла на COVID-штам "Дельта"
У місті Копичинці Тернопільської області померла жінка, у якої діагностували штам COVID-19 "Дельта"
Як пише RegioNews з посиланням на fainemisto.tv, про це повідомила головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.
48-річна жінка повернулась з Великої Британії. Тут вона захворіла на штам "Дельта". Інфікувались COVID-19 також і родичі покійної.
Головна санітарна лікарка Тернопільщини зазначає, що в області від 12 липня погіршується епідситуація. До прикладу, за останню добу там виявили 87 нових випадків коронавірусу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта".
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