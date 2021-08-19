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19 серпня 2021, 17:32 5

На Тернопільщині померла жінка, яка хворіла на COVID-штам "Дельта"

19 серпня 2021, 17:32 5
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Рixabay
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У місті Копичинці Тернопільської області померла жінка, у якої діагностували штам COVID-19 "Дельта"

Як пише RegioNews з посиланням на fainemisto.tv, про це повідомила головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

48-річна жінка повернулась з Великої Британії. Тут вона захворіла на штам "Дельта". Інфікувались COVID-19 також і родичі покійної.

Головна санітарна лікарка Тернопільщини зазначає, що в області від 12 липня погіршується епідситуація. До прикладу, за останню добу там виявили 87 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта".

Україна Тернопіль Тернопільська область штам Дельта Дельта

 
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