На Тернопільщині померла жінка, яка хворіла на COVID-штам "Дельта"

Рixabay

У місті Копичинці Тернопільської області померла жінка, у якої діагностували штам COVID-19 "Дельта"

Як пише RegioNews з посиланням на fainemisto.tv, про це повідомила головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

48-річна жінка повернулась з Великої Британії. Тут вона захворіла на штам "Дельта". Інфікувались COVID-19 також і родичі покійної.

Головна санітарна лікарка Тернопільщини зазначає, що в області від 12 липня погіршується епідситуація. До прикладу, за останню добу там виявили 87 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта".