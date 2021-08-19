За добу коронавірусом захворіли понад 1500 осіб
За минулу добу, 18 серпня, в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих 90 дітей та 35 медпрацівників
Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за останню добу госпіталізували з підозрою на нього 665 осіб, померли 32 хворих, одужали 898 осіб.
Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.
За добу зроблено тестів: методом ПЛР - 23 612 осіб, методом ІФА - 7 968 осіб, експрес-тестами - 19 013 осіб.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 270 226 осіб, з них одужали 2 199 118 осіб, померли 53 368 осіб.
Раніше повідомлялося, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".