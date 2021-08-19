12:14  19 серпня
Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
11:52  19 серпня
На Буковині застрелили прикордонника
08:11  19 серпня
Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2021, 08:44 58

За добу коронавірусом захворіли понад 1500 осіб

19 серпня 2021, 08:44 58
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу, 18 серпня, в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих 90 дітей та 35 медпрацівників

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Також за останню добу госпіталізували з підозрою на нього 665 осіб, померли 32 хворих, одужали 898 осіб.

Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

За добу зроблено тестів: методом ПЛР - 23 612 осіб, методом ІФА - 7 968 осіб, експрес-тестами - 19 013 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 270 226 осіб, з них одужали 2 199 118 осіб, померли 53 368 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".

коронавірус ушпиталення хвороба інфекції медики діти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua