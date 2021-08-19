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19 серпня 2021, 18:48 51

У Львові збільшать кількість пунктів і центрів масової вакцинації від коронавірусу

19 серпня 2021, 18:48 51
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Фото з відкритих джерел
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21 серпня у Львові працюватимуть дев'ять пунктів масової вакцинації, 22 серпня - шість центрів масової вакцинації. Також 23 серпня можна буде отримати щеплення в трьох центрах, а у вівторок - у двох

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, передає RegioNews.

Ми будемо концентрувати бригади на тих пунктах, де буде найзручніше добратися, зважаючи на заходи до Дня Незалежності, - цитує пресслужба першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка.

У центрах і пунктах вакцинації можна буде отримати щеплення однієї з вакцин, а саме: Moderna, Pfizer, CoronaVac.

Крім того, ті, хто вакцинуються у святкові вихідні зможуть отримати знижку в розмірі 30% на концерт "SuperDisco 90-х. Фестиваль Незалежності", який відбудеться 24 серпня на "Арені Львів".

Як повідомлялося, прем'єр Шмигаль заявив, що ЄС визнав українські COVID-сертифікати.

Також Україна отримала від трьох країн майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca: 100 тисяч доз від уряду Греції, 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 тисяч доз від Литви як гуманітарну допомогу.

вакцина Львів COVID-19 День незалежності вакцинація

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