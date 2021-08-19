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19 серпня 2021, 16:55 10

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів проти COVID-19 посилять у всіх регіонах України

19 серпня 2021, 16:55 10
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Фото з відкритих джерел
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У всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів для стримування поширення COVID-19

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Відповідний лист МОЗ направило головам обласних і Київської міської державних адміністрацій, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, Національної поліції, Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Наразі ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не на часі розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль, - прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Відомство зазначило, що громадяни мають дотримуватися протиепідемічних обмежень, зокрема носити маски, тримати фізичну дистанцію, виконувати вимоги щодо кількості пасажирів у громадському транспорті, а особи, які підлягають режиму самоізоляції, повинні дотримуватися і цього заходу.

Як повідомлялося, в Україні за добу коронавірусом захворіли понад 1500 осіб.

Також у двох областях України перевищено норму COVID-госпіталізацій.

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