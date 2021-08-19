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19 августа 2021, 20:59 76

Ляшко предрекает новую волну заболеваемости COVID-19 осенью

19 августа 2021, 20:59 76
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Министр здравоохранения предупреждает о распространении штамма коронавируса "Дельта" в Украине

Об этом Виктор Ляшко написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Все активнее распространяется в Украине, количество новых больных COVID-19 растет. Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости, - написал Ляшко.

Он напомнил, что единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни – это привиться от COVID-19.

Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни, - добавил Ляшко.

Как сообщалось, Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта".

Вместе с тем, в Украине за сутки коронавирусом заболели более 1500 человек.

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