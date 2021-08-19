Ляшко предрекает новую волну заболеваемости COVID-19 осенью
Министр здравоохранения предупреждает о распространении штамма коронавируса "Дельта" в Украине
Об этом Виктор Ляшко написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Все активнее распространяется в Украине, количество новых больных COVID-19 растет. Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости, - написал Ляшко.
Он напомнил, что единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни – это привиться от COVID-19.
Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни, - добавил Ляшко.
Как сообщалось, Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта".
Вместе с тем, в Украине за сутки коронавирусом заболели более 1500 человек.
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