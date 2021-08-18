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18 серпня 2021, 11:51 214

Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"

18 серпня 2021, 11:51 214
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Фото з відкритих джерел
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Україна поки не планує закривати кордони через новий штам коронавірусу "Дельта"

Про це пише RegioNews з посиланням на "1+1"

"Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи, але повне закриття кордону наразі є не на порядку денному", - сказав він.

Нагадаємо, що з 5 серпня були змінено правила в'Їзду в Україну для невакцинованих осіб

"Люди, які виїхали за кордон після набуття чинності постанови, будуть перетинати кордон безперешкодно в разі хоча б одного щеплення від COVID. Для іноземців та громадян без щеплення буде самоізоляція з додатком "Вдома", - повідомив міністр охорони здоров'я ВІктор Ляшко.

При цьому самоізоляцію можна припинити або скоротити за умови негативного тесту на COVID-19

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