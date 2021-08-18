Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"
Україна поки не планує закривати кордони через новий штам коронавірусу "Дельта"
Про це пише RegioNews з посиланням на "1+1"
"Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи, але повне закриття кордону наразі є не на порядку денному", - сказав він.
Нагадаємо, що з 5 серпня були змінено правила в'Їзду в Україну для невакцинованих осіб
"Люди, які виїхали за кордон після набуття чинності постанови, будуть перетинати кордон безперешкодно в разі хоча б одного щеплення від COVID. Для іноземців та громадян без щеплення буде самоізоляція з додатком "Вдома", - повідомив міністр охорони здоров'я ВІктор Ляшко.
При цьому самоізоляцію можна припинити або скоротити за умови негативного тесту на COVID-19
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