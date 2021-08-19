Україна отримала від трьох країн майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 тисяч доз від Литви як гуманітарну допомогу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Раніше повідомлялось, що у Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість повторної вакцинації для осіб, що щепилися від COVID-19. Це може статися через рік після введення базових щеплень.