Во Львове увеличат количество пунктов и центров массовой вакцинации от коронавируса
21 августа во Львове будут работать девять пунктов массовой вакцинации, 22 августа - шесть центров массовой вакцинации. Также 23 августа можно будет получить прививки в трех центрах, а во вторник - в двух
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает RegioNews.
Мы будем концентрировать бригады на тех пунктах, где будет удобнее всего добраться, несмотря на мероприятия ко Дню Независимости, - цитирует пресс-служба первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко.
В центрах и пунктах вакцинации можно будет получить прививку одной из вакцин, а именно: Moderna, Pfizer, CoronaVac.
Кроме того, те, кто вакцинируются в праздничные выходные смогут получить скидку в размере 30% на концерт "SuperDisco 90-х. Фестиваль Независимости", который состоится 24 августа на "Арене Львов".
Как сообщалось, премьер Шмигаль заявил, что ЕС признал украинские COVID-сертификаты.