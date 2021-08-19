Во Львове увеличат количество пунктов и центров массовой вакцинации от коронавируса

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21 августа во Львове будут работать девять пунктов массовой вакцинации, 22 августа - шесть центров массовой вакцинации. Также 23 августа можно будет получить прививки в трех центрах, а во вторник - в двух

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает RegioNews.

Мы будем концентрировать бригады на тех пунктах, где будет удобнее всего добраться, несмотря на мероприятия ко Дню Независимости, - цитирует пресс-служба первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко.

В центрах и пунктах вакцинации можно будет получить прививку одной из вакцин, а именно: Moderna, Pfizer, CoronaVac.

Кроме того, те, кто вакцинируются в праздничные выходные смогут получить скидку в размере 30% на концерт "SuperDisco 90-х. Фестиваль Независимости", который состоится 24 августа на "Арене Львов".

Как сообщалось, премьер Шмигаль заявил, что ЕС признал украинские COVID-сертификаты.

Также Украина получила от трех стран почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca: 100 тысяч доз от правительства Греции, 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 тысяч доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи.