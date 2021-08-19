12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
18:00  19 августа
На Донбассе боевики шесть раз стреляли по позициям ВСУ, один наш военный погиб
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 18:48 42

Во Львове увеличат количество пунктов и центров массовой вакцинации от коронавируса

19 августа 2021, 18:48 42
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

21 августа во Львове будут работать девять пунктов массовой вакцинации, 22 августа - шесть центров массовой вакцинации. Также 23 августа можно будет получить прививки в трех центрах, а во вторник - в двух

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает RegioNews.

Мы будем концентрировать бригады на тех пунктах, где будет удобнее всего добраться, несмотря на мероприятия ко Дню Независимости, - цитирует пресс-служба первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко.

В центрах и пунктах вакцинации можно будет получить прививку одной из вакцин, а именно: Moderna, Pfizer, CoronaVac.

Кроме того, те, кто вакцинируются в праздничные выходные смогут получить скидку в размере 30% на концерт "SuperDisco 90-х. Фестиваль Независимости", который состоится 24 августа на "Арене Львов".

Как сообщалось, премьер Шмигаль заявил, что ЕС признал украинские COVID-сертификаты.

Также Украина получила от трех стран почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca: 100 тысяч доз от правительства Греции, 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 тысяч доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи.

вакцина Львов COVID-19 День независимости вакцинация

В праздничные дни 23-24 августа киевское метро будет работать в особом режиме
19 августа 2021, 17:52
Образовательный омбудсмен о ПЛР-тестах для учителей: они должны быть бесплатными
19 августа 2021, 17:06
Контроль за соблюдением противоэпидемических мер против COVID-19 усилят во всех регионах Украины
19 августа 2021, 16:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua