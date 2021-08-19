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ЄС визнав українські COVID-сертифікати - Шмигаль
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19 серпня 2021, 13:38 23

ЄС визнав українські COVID-сертифікати - Шмигаль

19 серпня 2021, 13:38 23
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Фото з відкритих джерел
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Єврокомісія ухвалила рішення щодо взаємного визнання цифрових Covid-сертифікатів, виданих Україною та ЄС

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Цей документ можна отримати в Дії тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС", - зазначив очільник уряду.

За його словами, "рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими".

Нагадаємо, що у липні у мережі показали, як виглядає сертифікат про повну COVID-вакцинацію. Він має вигляд документа формату А4 з печатками. У документі зазначається, що він дійсний упродовж одного року. З ним можна подорожувати у ті країни, які визнали відповідні українські сертифікати.

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