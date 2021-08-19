У двох областях України перевищено норму COVID-госпіталізацій

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Станом на 19 серпня динаміка госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною інфекцією перевищена у двох регіонах України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Чернівецькій області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом зріс до 75,7%, хоча днем раніше складав 48,2%.

Крім цього, у Рівненській області динаміка госпіталізацій тривалий час демонструє тенденцію до зростання. Цей показник наразі складає 81,8%, хоча попередньо був в межах 71,9%-86,2%.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 серпня, в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих 90 дітей та 35 медпрацівників.