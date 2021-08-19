Контроль за соблюдением противоэпидемических мер против COVID-19 усилят во всех регионах Украины
Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер для сдерживания распространения COVID-19
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Соответствующее письмо Минздрав направил главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия, - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ведомство отметило, что граждане должны соблюдать противоэпидемические ограничения, в частности носить маски, держать физическую дистанцию, выполнять требования по количеству пассажиров в общественном транспорте, а лица, подлежащие режиму самоизоляции, должны придерживаться и этой меры.
Как сообщалось, в Украине за сутки коронавирусом заболели более 1500 человек.