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19 августа 2021, 16:55 8

Контроль за соблюдением противоэпидемических мер против COVID-19 усилят во всех регионах Украины

19 августа 2021, 16:55 8
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Фото из открытых источников
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Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер для сдерживания распространения COVID-19

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Соответствующее письмо Минздрав направил главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия, - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ведомство отметило, что граждане должны соблюдать противоэпидемические ограничения, в частности носить маски, держать физическую дистанцию, выполнять требования по количеству пассажиров в общественном транспорте, а лица, подлежащие режиму самоизоляции, должны придерживаться и этой меры.

Как сообщалось, в Украине за сутки коронавирусом заболели более 1500 человек.

Также в двух областях Украины превышена норма COVID-госпитализаций.

COVID-19 пандемия Минздрав Виктор Ляшко контроль

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