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18 серпня 2021, 20:28 37

У Миколаєві суд розглядає справу про законність призначення заступників міського голови

18 серпня 2021, 20:28 37
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 18 серпня, в адміністративному суді приступили до розгляду справи про незаконність узгодження кандидатур заступників міського голови Миколаєва

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti-N.

Позивачем в процесі виступив депутат Миколаївської міськради від Партії ОПЗЖ Владислав Чайка. Справу розглядає суддя Вероніка Птічкіна.

В ході засідання Чайка відмітив, що кандидатури віце-мерів не були розглянуті всіма постійними депутатськими комісіями і фракціями – таким чином, на його думку, була порушена низка норм законодавства України і Регламенту Миколаївської міськради. У зв'язку з цим депутат клопотав про те, щоб суд визнав ці призначення незаконними.

У свою чергу відповідач - представник Миколаївської міської ради Руслан Бондарєв - пояснив, що з п'яти депутатських комісій, на "бюждетній" і "земельній" питання все-таки розглядалося. На його думку, питання про призначення заступників міського голови можна виносити на голосування сесії і в такому вигляді.

Що стосується інших претензій, то представник міської ради зізнався, що вони дійсно вчасно не повідомили депутатів стосовно питання узгодження кандидатур. Головам фракцій про прийдешні призначення вони і зовсім не повідомляли.

Ми вважаємо, що порушення не відбулося. Ці "дефекти" не є показниками протиправності рішення, – запевнив представник міськради.

Вислухавши думки сторін, суддя оголосила перерву в судовому засіданні.

Як повідомлялося, 10 серпня НАБУ прийшло з обшуками до заступника мера Миколаєва.

У травні влада Миколаєва пояснила, чому в місті підвищують вартість проїзду.

Миколаїв горсовет депутат ОПЗЖ позов суд призначення

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