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10 серпня 2021, 12:42 501

НАБУ завітало з обшуками до заступника мера Миколаєва

10 серпня 2021, 12:42 501
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Фото: з відкритих джерел
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Слідчі НАБУ прийшли з обшуками до квартири заступника мера Миколаєва, директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва

Як передає RegioNews, про це у Facebook написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Сьогодні до квартири мого заступника – директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва прийшли з обшуками слідчі НАБУ. Це вже другий візит за останні півроку. Минулого разу обшук тривав 11 годин. Перевіряли все: від коробок із взуттям до пилу під шафами", - заявив мер.

За словами Сєнкевича, слідчі прийшли у другий день офіційної відпустки його заступника.

У якій справі, запитаєте? Звісно ж, реконструкція Соборної площі", - написав він.

Він також розповів, що минулого разу під час обшуків у департаменті ЖКГ і відділі технагляду нічого протизаконного не знайшли.

Раніше повідомлялось, що поліцейські провели масові обшуки в інфекційній лікарні Миколаєва.

обшуки НАБУ заступник Миколаїв Олександр Сєнкевич ЖКГ

 
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