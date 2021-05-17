Влада Миколаєва пояснила, чому в місті підвищують вартість проїзду
У Миколаєві з 1 червня планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті, тому що це дозволить перевізникам виживати і не покидати маршрути.
Як повідомляє видання "Новости-N", про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.
За його словами, востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті міста підвищувалися у 2018 році, і при цьому новий тариф буде нижчим, ніж економічно обґрунтований.
Навіть та ціна, яку пропонується встановити, фактично не відповідає економічним вимогам. Але це та ціна, яка хоча б дозволить нашим перевізникам виживати і не продовжувати йти з маршрутів і почати хоча б ремонтувати свій транспорт", – сказав Сєнкевич.
Він нагадав, що у мерії планують підняти вартість проїзду на маршрути протяжністю до 10 км - до 6 гривень. На маршрутах понад 10 км вона буде становити не вище 7 гривень.
Крім того, вартість проїзду у мікрорайонах Матвіївка і Велика Корениха не підніметься вище 9 гривень, а в мікрорайон Мала Корениха - не вище 10 гривень.
У трамваях і тролейбусах вартість проїзду підвищиться до 6 гривень за квиток.
Вартість проїзду в "зелених автобусах" на маршрутах протяжністю до 10 км – 5 грн. Понад 10 км – не більш 6 грн. У мікрорайонах Матвіївка і Велика Корениха – 7 гривень. В мікрорайон Мала Корениха - максимум 8 гривень.
Нагадаємо, раніше колективи Київського метрополітену та КП "Київпастранс" звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств через збитки на тлі карантину та зниженню пасажиропотоку.
Згодом у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.