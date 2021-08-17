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17 серпня 2021, 10:45 50

Офіс Президента оскаржив рішення Верховного суду про незаконність звільнення голови КСУ Тупицького

17 серпня 2021, 10:45 50
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Фото з відкритих джерел
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Офіс Президента подав апеляцію на рішення Верховного Суду щодо визнання незаконним Указу Президента України Володимира Зеленського про звільнення з посади Голови Конституційного суду Олександра Тупицького

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК Украина

"Тепер доля Тупицького залежить від її розгляду у Великій палаті ВС. Якщо вона залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення ексголови КСУ", - пояснив радник керівника офісу Президента Андрія Єрмака, Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Верховний Суд визнав незаконним і протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

У свою чергу представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський висловив впевненість, що звільнений Президентом України Володимиром Зеленським голова Конституційного суду Олександр Тупицький не зможе повернутися на посаду, попри всі спроби..

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