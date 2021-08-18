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18 августа 2021, 20:28 75

В Николаеве суд рассматривает дело о законности назначения заместителей городского головы

18 августа 2021, 20:28 75
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Фото из открытых источников
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В среду, 18 августа, в административном суде приступили к рассмотрению дела о незаконности согласования кандидатур заместителей городского головы Николаева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Novosti-N.

Истцом в процессе выступил депутат Николаевского горсовета от партии ОПЗЖ Владислав Чайка. Дело рассматривает судья Вероника Птичкина.

В ходе заседания Чайка отметил, что кандидатуры вице-мэров не были рассмотрены всеми постоянными депутатскими комиссиями и фракциями – таким образом, по его мнению, был нарушен ряд норм законодательства Украины и Регламента Николаевского горсовета. В связи с этим депутат ходатайствовал о том, чтобы суд признал данные назначения незаконными.

В свою очередь ответчик – представитель Николаевского городского совета Руслан Бондарев – объяснил, что из пяти депутатских комиссий, на "бюждетной" и "земельной" вопрос все-таки рассматривался. По его мнению, вопрос о назначении заместителей городского головы можно выносить на голосование сессии и в таком виде.

Что касается остальных претензий, то представитель городского совета признался, что они действительно вовремя не уведомили депутатов касаемо вопроса согласования кандидатур. Главам фракций о грядущих назначениях они и вовсе не сообщали.

Мы считаем, что нарушения не произошло. Эти "дефекты" не являются показателями противоправности решения, – заверил представитель горсовета.

Выслушав мнения сторон, судья объявила перерыв в судебном заседании.

Как сообщалось, 10 августа НАБУ пришло с обысками к заместителю мэра Николаева.

В мае власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда.

Николаев горсовет депутат ОПЗЖ иск суд назначение

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