В Одесі на хабарі спіймали начальника екоінспекції і засновника ГО
В Одесі правоохоронці спіймали на хабарі начальника управління Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і засновника громадської організації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що керівник управління екоінспекції та засновник громадської організації вимагали від керівника АЗС п'ять тисяч доларів за ненакладення штрафу за виявлені порушення в його діяльності.
Зловмисників затримали під час отримання другої частини хабара в сумі чотирьох тисяч доларів.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст. 368 КК (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди).
Як повідомлялося, учора в Одесі спіймали посадовця Мін'юсту на систематичному одержанні хабарів.