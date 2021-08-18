В Одесі на хабарі спіймали начальника екоінспекції і засновника ГО

Фото пресслужби Офісу генпрокурора

В Одесі правоохоронці спіймали на хабарі начальника управління Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і засновника громадської організації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що керівник управління екоінспекції та засновник громадської організації вимагали від керівника АЗС п'ять тисяч доларів за ненакладення штрафу за виявлені порушення в його діяльності.

Зловмисників затримали під час отримання другої частини хабара в сумі чотирьох тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст. 368 КК (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Як повідомлялося, учора в Одесі спіймали посадовця Мін'юсту на систематичному одержанні хабарів.

Раніше керівник держпродспоживслужби Запоріжжя попався на хабарі у декілька тисяч доларів.