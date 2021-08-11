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11 серпня 2021, 17:07 143

Суд відправив під варту черкаського посадовця, який попався в кафе на хабарі

11 серпня 2021, 17:07 143
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Фото з відкритих джерел
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У Черкасах суд взяв під варту заступника директора ДП “Черкаський облавтодор”

Про це пише RegioNews з посиланням на ухвалу Придніпровського суду.

Згідно ухвали підозрюваний виконував обов'язки керівника, отримав аванс хабаря в місцевому ресторані "Тарас Бульба” та був затриманий.

Посадовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 40 тисяч доларів за передачу в постійне користування комплексу будівель бітумної бази та земельної ділянки під нею.

Зазначається, що аванс за сприяння у передачі комплексу чоловік попросив у розмірі 10 тис. дол., при отриманні яких і був затриманий.

Згідно з рішенням суду, посадовцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 340 тис. грн.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 ККУ (Одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Нагадаємо, що посадовець попався на хабарі 10 серпня

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