Суд відправив під варту черкаського посадовця, який попався в кафе на хабарі
У Черкасах суд взяв під варту заступника директора ДП “Черкаський облавтодор”
Про це пише RegioNews з посиланням на ухвалу Придніпровського суду.
Згідно ухвали підозрюваний виконував обов'язки керівника, отримав аванс хабаря в місцевому ресторані "Тарас Бульба” та був затриманий.
Посадовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 40 тисяч доларів за передачу в постійне користування комплексу будівель бітумної бази та земельної ділянки під нею.
Зазначається, що аванс за сприяння у передачі комплексу чоловік попросив у розмірі 10 тис. дол., при отриманні яких і був затриманий.
Згідно з рішенням суду, посадовцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 340 тис. грн.
Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 ККУ (Одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).
Нагадаємо, що посадовець попався на хабарі 10 серпня