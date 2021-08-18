Спалах COVID у "Молодій гвардії": інфікованих уже 53

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Упродовж доби в одеському центрі «Молода гвардія» зросла кількість інфікованих коронавірусом – наразі виявлено захворювання у 50 дітей і 3 вихователів. Причому проби біоматеріалу, взяті у частини дітей, направлені до київської референс-лабораторії

Про це сьогодні повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Станом на 18 серпня інфіковані коронавірусом 50 дітей і 3 вихователі. Більшість переносять захворювання в легкій формі чи в стані середньої тяжкості, 4-х дітей госпіталізували до 3-ї дитячої лікарні, оскільки вони знаходяться в групі ризику через інші захворювання, - зазначив Гончаров.

За його словами, проби біоматеріалу, взяті більш як у 30-ти дітей, які отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19, направлені до київської референс-лабораторії – на дослідження щодо інфікування цих хворих штамом Delta.

Робити будь-які висновки зарано, треба дочекатися результатів досліджень референс-лабораторії, - зауважив санлікар.

Табір "Зоряний" дитячого центру, в якому виявили спалах захворювання, переведений у закритий режим роботи, а дітей з сусідніх двох таборів планують відправити додому в автобусах чи у відокремлених вагонах – у населені пункти 18 областей України.

У "Молодій гвардії" на оздоровленні та відпочинку перебуває близько 1200 дітей.

Як повідомлялося, 16 серпня зафіксовано спалах коронавірусу в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі: інфіковані 42 дітей.

Згодом стало відомо, що через коронавірус у "Молодій гвардії" у трьох дітей діагностували ускладнення.