В Одессе на взятке поймали начальника экоинспекции и основателя ГО

Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

В Одессе правоохранители поймали на взятке начальника управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и основателя общественной организации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что руководитель управления экоинспекции и основатель общественной организации требовали от руководителя АЗС пять тысяч долларов за неналожение штрафа за выявленные нарушения в его деятельности.

Злоумышленников задержали при получении второй части взятки в сумме четырех тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Как сообщалось, вчера в Одессе поймали чиновника Минюста на систематическом получении взяток.

Раньше руководитель Госпродпотребслужбы Запорожья попался на взятке в несколько тысяч долларов.