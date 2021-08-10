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10 серпня 2021, 14:56 531

Керівник держпродспоживслужби Запоріжжя попався на хабарі у декілька тисяч доларів

10 серпня 2021, 14:56 531
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Державне бюро розслідувань затримало у Запоріжжі начальника Держпродспоживслужби області за вимагання грошей у підлеглого

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР

"Працівники теруправління ДБР Мелітополя затримали на "гарячому" начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, який вимагав у підлеглого гроші, вважаючи, що той має брати хабарі у фермерів за реєстрацію їх сільськогосподарської техніки", - зазначається у повідомленні

Чиновник мотивував свою вимогу тим, що закон забороняє громадянам використовувати сільськогосптехніку без реєстрації у Держпродспоживслужбі, тому всі фермери та домогосподарі області мають платити данину.

Посадовця затримали під час одержання чергового хабаря у 8 тисяч 250 доларів. Зазначається, що він намагався викинути гроші.

Раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовцем ще 3 тисяч доларів.

Нагадаємо, що нещодавно у Черкаській області затримали за підозрою у хабарництві одного з керівників державного підприємства

ДБР хабар техніка Держспоживслужба

 
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