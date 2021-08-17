В Одесі спіймали посадовця Мін'юсту на систематичному одержанні хабарів

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СБУ викрила посадовця одного з відділів Державної виконавчої служби Одеси Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на систематичному одержанні хабарів

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні управління СБУ в Одеській області.



За попередніми даними слідства, посадовець налагодив корупційний механізм одержання грошей від учасників виконавчих проваджень.

За різні суми неправомірної вигоди, чиновник "гарантував" уникнення від адміністративної відповідальності. Крім того, він обіцяв зняття арештів з транспортних засобів та нерухомості боржників", - йдеться у повідомленні.

Вартість "послуг" зловмисника становила від 300 до 1 тисячі доларів, і залежала від вартості майна.

Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті під час отримання хабаря за зняття арешту з автомобіля.

Раніше повідомлялось, що у Луганській області правоохоронці повідомили про підозру 27-річній мешканці Маріуполя, яка хотіла підкупити співробітника СБУ.