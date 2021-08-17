Міносвіти готує зміни до правил прийому до закладів професійної та профтехосвіти на наступний рік

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Міністерство освіти та науки України готує зміни до правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2022 рік. Запропоновані зміни проходять погодження в центральних органах виконавчої влади

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет на брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, оновлені правила ще мають остаточно затвердити.

Щодо вступної кампанії 2022 року міністерство готує зміни до правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти в Україні, - повідомив він.

У змінах будуть передбачені:

ситуації, коли особи відмовляються від паспортів у формі ID-картки,

враховані умови для вступу з тимчасово-окупованих територій Криму та Донбасу,

визначено можливості подачі документів не тільки особисто, а й поштою, вступникам не обов'язково буде їхати до приймальної комісії особисто.

Як повідомлялося, на навчання коштом бюджету цього року у виші вступило понад 93 тис. абітурієнтів.

Раніше Міносвіти спростувало фейк про скасування освітнього процесу з 1 вересня.