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17 августа 2021, 19:56 8

Минобразования готовит изменения в правила приема в учреждения профессионального и профтехобразования на следующий год

17 августа 2021, 19:56 8
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Фото из открытых источников
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Министерство образования и науки Украины готовит изменения в правила приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования на 2022 год. Предложенные изменения проходят согласование в центральных органах исполнительной власти

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет на брифинге, передает RegioNews.

По его словам, обновленные правила еще должны окончательно утвердить.

Относительно вступительной кампании 2022 года министерство готовит изменения в правила приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования в Украине, - сообщил он.

В изменениях будут предусмотрены:

ситуации, когда лица отказываются от паспортов в форме ID-карты,

учтены условия для вступления с временно-оккупированных территорий Крыма и Донбасса,

определены возможности подачи документов не только лично, но и по почте, поступающим не обязательно будет ехать в приемную комиссию лично.

Как сообщалось, на обучение за счет бюджета этого года в вузы поступило более 93 тыс. абитуриентов.

Раньше Минобразования опровергло фейк об отмене образовательного процесса с 1 сентября.

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