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03 серпня 2021, 20:44 89

Місцеві бюджети не використали 6 826,9 млн грн освітньої субвенції

03 серпня 2021, 20:44 89
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 1 липня 2021 року на рахунках місцевих бюджетів акумульовано 6 826,9 млн грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну з посиланням на дані Державної казначейської служби України, передає RegioNews.

Зокрема, в обласних бюджетах та бюджеті м. Києва невикористано 1 718,3 млн грн, у бюджетах міських територіальних громад - 2 138,4 млн грн, а в бюджетах сільських та селищних територіальних громад - 2 970,2 млн гривень.

Такий значний обсяг залишків утворився насамперед у результаті накопичення на місцевих рахунках цільових коштів, що були надані з державного бюджету окремими рішеннями уряду на розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, - додали в Мінфіні.

Станом на 1 липня, за даними МОН, на рахунках місцевих бюджетів цільові залишки коштів становили 668,3 млн гривень. З них 438,8 млн грн - виділені рішенням уряду у 2020 році кошти на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

Мінфін наполягає на тому, щоб кошти "працювали" для мешканців громад та забезпечували доступну і якісну освіту її здобувачам. Для цього вони мають бути використані за цільовим призначенням у наступному бюджетному періоді, - підкреслюють у Мінфіні.

Такі кошти використовуються на місцевому рівні дуже повільно, найчастіше вже після початку навчального року.

Існуюча тенденція свідчить про акумулювання коштів державного бюджету у місцевих бюджетах. Залишки коштів за освітньою субвенцією, не використані протягом наступного бюджетного періоду, мають повертатись до державного бюджету і працювати на розвиток економіки України, зокрема на зміцнення людського капіталу завдяки ресурсній підтримці освіти в цілому, - додали у відомстві.

Як повідомлялося, доходи Держбюджету за липень майже на 7% більші від запланованих.

Раніше стало відомо, що планується закупівля 60 тис. ноутбуків для педагогів до кінця року.

освіта Міносвіти казначейство субвенція Держбюджет

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