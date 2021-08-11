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11 серпня 2021, 15:20 1936

Шкарлет розповів, хто з викладачів може розраховувати на зарплату в 4 тисячі доларів

11 серпня 2021, 15:20 1936
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Фото з відкритих джерел
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Зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу. Однак такі зарплати отримуватимуть не всі

Про це пише RegioNews з посиланням на Сегодня

"Це трапиться, коли буде запущений президентський університет. Для кращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", - сказав міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, в 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:

перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;

друге підвищення заплановане на грудень-зростання складе 9%.

"Тому за 2021-й буде підвищення майже на 30%. На 2022 – й очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%", - анонсував Шкарлет..

Як відомо, зарплата в 4 тисячі доларів для педагогів була серед обіцянок чинного Президента України Володимира Зеленського

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