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26 липня 2021, 18:09 4

Учнів початкової школи оцінюватимуть по-новому

26 липня 2021, 18:09 4
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

Відповідний наказ і текст рекомендацій оприлюднено на сайті МОН, передає RegioNews.

У міністерстві стверджують, що однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. Серед іншого, запроваджуються поняття вербального та рівневого оцінювання.

Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В).

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу, - йдеться в повідомленні.

У МОН наголошують, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх програмах закладів з урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання.

Як повідомлялося, влада хоче посилити вплив шкільного атестата на вступ в університети.

Також відомо, що у бюджеті-2021 на освіту передбачено 1 млрд грн.

школа оцінювання початкова школа Міносвіти навчання

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