Головного освітянина Святошинської РДА підозрюють в розтраті коштів на реконструкції навчальних закладів

Фото Київської міської прокуратури

Повідомлено про підозру начальника управління освіти Святошинської районної в місті Києві держадміністрації у розтраті коштів, виділених на реконструкцію навчальних закладів

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року управління освіти Святошинської РДА уклало 12 договорів з 8 підрядними організаціями на виконання ремонтних робіт у закладах освіти на території Святошинського району столиці.

У подальшому, наприкінці грудня 2020 року, начальник управління освіти, достовірно знаючи, що до документів, які є підставою для перерахування коштів за виконання робіт, внесені неправдиві відомості, а саме завищено обсяги проведених будівельних робіт або вказано роботи, які взагалі не виконано, підписав фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму близько 2 млн грн, чим здійснив розтрату коштів місцевого бюджету на вказану суму, - йдеться в повідомленні.

За результатами розслідування 17.08.2021 начальнику управління освіти Святошинської РДА повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих та особливо великих розмірах (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

Наразі вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, підозрюваний у хабарництві Товмасян подав у відставку з посади голови Харківської облради.

Тим часом прокуратура проводить обшуки по справі щодо розкрадання бюджету на будівництві доріг у столиці.