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17 серпня 2021, 08:29 331

У Києві підозрюють підприємця у привласненні 450 тисяч на шкільних меблях

17 серпня 2021, 08:29 331
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Фото: Facebook
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Керівнику підрядної організації, яка постачала шкільні меблі у Києві, оголошено про підозру у привласненні 450 тисяч гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також у службових приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА були проведені обшуки.

Згідно з даними прокуратури, було повідомлено про підозру керівнику підрядної організації у привласненні понад 450 тис. грн, виділених з міського бюджету на закупівлю шкільних меблів.

"Службові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 штук на загальну суму 940 800 грн. При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їхня вартість завищена більш ніж удвічі", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до висновку експертизи, сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить понад 450 тисяч гривень.

Нагадаємо, 16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів.

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