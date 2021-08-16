Поліцейські повідомили про підозру посадовцям за 4,5 млн грн збитків на будівництві Подільського мосту
Підозру вручили посадовим особам профільного комунального підприємства та товариства-генпідрядника, яким інкримінують привласнення коштів територіальної громади міста Києва та службову недбалість
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.
Злочинну схему розтрати коштів місцевого бюджету та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції спільно з Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
За даними слідства, у квітні 2017 року посадові особи комунального підприємства та комерційної структури уклали договір генпідряду на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.
У липні 2020 року керівники комунального підприємства та генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за поточний місяць та внесли до них роботи, які фактично не виконувалися. Зокрема - роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду, які проводилися упродовж квітня-травня 2020 року. Цей факт підтверджено і висновком експерта. Як результат, діями посадових осіб було завдано збитків на суму понад 4,5 млн грн, - йдеться в повідомленні.
На підставі отриманих доказів керівнику комунального підприємства було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а директорові товариства - за ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Крім того, на підставі ухвал суду правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів. Заходи тривають.
Як повідомлялося, у департаменті КМДА проводять обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту. Сьогодні вранці, 16 серпня, Київська міська прокуратура проводить обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА за фактом привласнення коштів на будівництві Подільського мосту.