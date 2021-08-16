Поліцейські повідомили про підозру посадовцям за 4,5 млн грн збитків на будівництві Подільського мосту

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Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.

Злочинну схему розтрати коштів місцевого бюджету та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції спільно з Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

За даними слідства, у квітні 2017 року посадові особи комунального підприємства та комерційної структури уклали договір генпідряду на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

У липні 2020 року керівники комунального підприємства та генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за поточний місяць та внесли до них роботи, які фактично не виконувалися. Зокрема - роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду, які проводилися упродовж квітня-травня 2020 року. Цей факт підтверджено і висновком експерта. Як результат, діями посадових осіб було завдано збитків на суму понад 4,5 млн грн, - йдеться в повідомленні.

На підставі отриманих доказів керівнику комунального підприємства було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а директорові товариства - за ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, на підставі ухвал суду правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів. Заходи тривають.

Як повідомлялося, у департаменті КМДА проводять обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту. Сьогодні вранці, 16 серпня, Київська міська прокуратура проводить обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА за фактом привласнення коштів на будівництві Подільського мосту.