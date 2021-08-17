Прокуратура проводить обшуки по справі щодо розкрадання бюджету на будівництві доріг у столиці

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У Києві викрили розкрадання коштів на будівництві доріг: слідчі дії проводяться за фактом завдання місцевому бюджету збитків на майже 1,3 мільйона гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури у Facebook.

Так, згідно з матеріалами слідства, службовими особами Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської РДА укладено договори з підприємством щодо капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на території району.

Зазначається, що після закінчення робіт були складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких було перераховано кошти підприємству.

При цьому керівником підрядної організації до даних актів внесені відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт. Згідно з висновком експерта сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить майже 1,3 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до цього, 17 серпня на підставі ухвал суду за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проводяться обшуки.

Нагадаємо, 16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів.

Також 16 серпня у департаменті КМДА проводили обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту.