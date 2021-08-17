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17 серпня 2021, 16:27 44

Поліція вивчає обставини знесення інсталяції на Алеї героїв Небесної сотні

17 серпня 2021, 16:27 44
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Поліція вивчає обставини знесення інсталяції на Алеї героїв Небесної сотні

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції

Зазначається, що громадяни, які перебували на Алеї, намагалися здійснити демонтаж встановленої там інсталяції наполягаючи на її незаконності. Між ними та правоохоронцями сталася штовханина. Інформація про наявність потерпілих з обох сторін уточнюється.

"Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на встановлення конструкції. Після закінчення перевірки події буде надана правова кваліфікація", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час демонтажу "радянської" інсталяції виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Активісти з "Нацкорпусу" прийшли до Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб допомогти комунальникам демонтувати "радянську інсталяцію".

Згодом "Нацкорпус" почав зносити декорації, не чекаючи комунальників. Після чого на місці зав'язалася бійка з правоохоронцями.

Київ поліція Небесна Сотня перевірки

 
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