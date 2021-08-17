12:02  17 августа
Разумков пригласил Зеленского на торжественное заседание ВР
10:27  17 августа
В Украине одна область не соответствует "зеленой" зоне карантина
18:31  17 августа
На Донбассе боевики снова ранили нашего военного
UA | RU
UA | RU
17 августа 2021, 17:15 9

Главного педагога Святошинской РГА подозревают в растрате средств на реконструкции учебных заведений

17 августа 2021, 17:15 9
Читайте також українською мовою
Фото Киевской городской прокуратуры
Читайте також
українською мовою

Сообщено о подозрении начальнику управления образования Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации в растрате средств, выделенных на реконструкцию учебных заведений

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, в декабре 2020 года управление образования Святошинской РГА заключило 12 договоров с 8 подрядными организациями на выполнение ремонтных работ в учебных заведениях на территории Святошинского района столицы.

В дальнейшем, в конце декабря 2020 года, начальник управления образования, достоверно зная, что к документам, которые являются основанием для перечисления средств за выполнение работ, внесены ложные сведения, а именно завышены объемы проведенных строительных работ или указаны работы, которые вообще не выполнены, подписал фиктивные акты приемки выполненных строительных работ на общую сумму около 2 млн грн, чем совершил растрату средств местного бюджета на указанную сумму, - говорится в сообщении.

По результатам расследования 17.08.2021 начальнику управления образования Святошинской РГА сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повторно, в крупных и особо крупных размерах (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, подозреваемый во взяточничестве Товмасян подал в отставку с должности председателя Харьковского облсовета.

Между тем прокуратура проводит обыски по делу о хищении бюджета на строительстве дорог в столице.

обыски подозрение прокуратура полиция РГА Столица

Полиция изучает обстоятельства сноса инсталляции на Аллее героев Небесной сотни
17 августа 2021, 16:27
В Киеве подозревают предпринимателя в присвоении 450 тысяч на школьной мебели
17 августа 2021, 08:29
Полицейские сообщили о подозрении должностным лицам за 4,5 млн грн убытков на строительстве Подольского моста
16 августа 2021, 21:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua