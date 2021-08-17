Главного педагога Святошинской РГА подозревают в растрате средств на реконструкции учебных заведений

Фото Киевской городской прокуратуры

Сообщено о подозрении начальнику управления образования Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации в растрате средств, выделенных на реконструкцию учебных заведений

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, в декабре 2020 года управление образования Святошинской РГА заключило 12 договоров с 8 подрядными организациями на выполнение ремонтных работ в учебных заведениях на территории Святошинского района столицы.

В дальнейшем, в конце декабря 2020 года, начальник управления образования, достоверно зная, что к документам, которые являются основанием для перечисления средств за выполнение работ, внесены ложные сведения, а именно завышены объемы проведенных строительных работ или указаны работы, которые вообще не выполнены, подписал фиктивные акты приемки выполненных строительных работ на общую сумму около 2 млн грн, чем совершил растрату средств местного бюджета на указанную сумму, - говорится в сообщении.

По результатам расследования 17.08.2021 начальнику управления образования Святошинской РГА сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повторно, в крупных и особо крупных размерах (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, подозреваемый во взяточничестве Товмасян подал в отставку с должности председателя Харьковского облсовета.

Между тем прокуратура проводит обыски по делу о хищении бюджета на строительстве дорог в столице.