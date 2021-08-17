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17 серпня 2021, 12:50 18

У Тернополі батько-пияка морив голодом дитину з вадами слуху

17 серпня 2021, 12:50 18
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Фото з відкритих джерел
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У Тернополі у батька вилучили 11-річного сина, який проживав у неналежних умовах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Тернопільської області.

Дитина проживала в жахливих антисанітарних умовах.

"Брудний посуд, одяг та підлога, голодний хлопчик, а поряд – батько з ознаками алкогольного сп'яніння, який доказував поліцейським, що син живе в належних умовах та в достатку", – йдеться у повідомленні.

Батько морив голодом11-річного сина / фото facebook.com/ternopilpolice

Дитина повідомила правоохоронцям, що не їла уже два дні, а зранку випила залишки солодкої води.

У поліції додали, що у хлопчика є вади слуху: він погано чує та говорить.

Поліцейські разом із працівниками соціальних служб оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини із сім'ї.

"Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрали речі та разом із патрульними поїхали до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей", – сказано у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що на Хмельниччині чоловік на 10 років сяде у в'язницю за зґвалтування хлопчика.

Україна кримінал поліція Тернопіль Тернопільська область

 
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