У Тернополі батько-пияка морив голодом дитину з вадами слуху

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У Тернополі у батька вилучили 11-річного сина, який проживав у неналежних умовах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Тернопільської області.

Дитина проживала в жахливих антисанітарних умовах.

"Брудний посуд, одяг та підлога, голодний хлопчик, а поряд – батько з ознаками алкогольного сп'яніння, який доказував поліцейським, що син живе в належних умовах та в достатку", – йдеться у повідомленні.

Дитина повідомила правоохоронцям, що не їла уже два дні, а зранку випила залишки солодкої води.

У поліції додали, що у хлопчика є вади слуху: він погано чує та говорить.

Поліцейські разом із працівниками соціальних служб оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини із сім'ї.

"Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрали речі та разом із патрульними поїхали до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей", – сказано у повідомленні.

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