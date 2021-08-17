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17 серпня 2021, 15:36 104

У Запоріжжі пенсіонера підозрюють у розбещенні дитини

17 серпня 2021, 15:36 104
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Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі затримали 67-річного чоловіка за підозрою у розбещенні малолітньої дитини

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури Запорізької області.

За даними слідства, 67-річний чоловік під приводом навчання бойовими мистецтвами запросив до себе додому 11-річного хлопчика, де вчиняв щодо нього розпутні дії.

Правоохоронцями затримано чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік на 10 років сяде у в'язницю за зґвалтування хлопчика.

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