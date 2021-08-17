У Запоріжжі пенсіонера підозрюють у розбещенні дитини
У Запоріжжі затримали 67-річного чоловіка за підозрою у розбещенні малолітньої дитини
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури Запорізької області.
За даними слідства, 67-річний чоловік під приводом навчання бойовими мистецтвами запросив до себе додому 11-річного хлопчика, де вчиняв щодо нього розпутні дії.
Правоохоронцями затримано чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік на 10 років сяде у в'язницю за зґвалтування хлопчика.
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