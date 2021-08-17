В Черкасской области похитили 6-летнего ребенка

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К похищению малолетнего мальчика в Черкасской области может быть причастен его отец. Сейчас следователи расследуют уголовное производство и устанавливают место пребывания мужа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В Черкасское районное управление полиции 16 августа поступило сообщение о том, что около 18:30 часов в селе Красная Слобода на улице Довженко неизвестный мужчина похитил 6-летнего мальчика. Когда малолетний играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина, посадил парня в салон и уехал в неизвестном направлении. К похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии. Об этом заявили родные, - говорится в сообщении полиции.

Для розыска злоумышленника ориентированы все наряды полиции.

Сейчас место пребывания мужчины и ребенка устанавливают работники уголовного розыска и оперативники Черкасского районного управления полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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