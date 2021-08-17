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17 серпня 2021, 09:24 390

На Прикарпатті госпіталізували трьох дітей: отруїлися під час весілля

17 серпня 2021, 09:24 390
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Фото: з відкритих джерел
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У селі Поляниця Івано-Франківської області через гостре отруєння під час святкування весілля госпіталізували 11 осіб, серед них троє дітей

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.

"16 серпня в ДСНС надійшла інформація, що в період з 13 до 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей (2004 - 2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі вони були присутні на святкуванні весілля, яке відбулося 11 серпня.

У ДСНС повідомили, що проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті у спортивному таборі отруїлись 17 людей, з них - 16 діти. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у закладі.

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