Керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України” суд відправив під домашній арешт

Фото Нацполіції

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Власенко підозрюється у тому, що завдав компанії збитки на понад 57 млн доларів. Його, за повідомленням Нацполіції, затримали 13 серпня в аеропорту Києва.

Суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, — повідомило джерело.

Як повідомлялося, 13 серпня керівника зернової держкорпорації затримали в аеропорту при спробі втечі з України. Правоохоронці затримали керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" в аеропорту "Жуляни" - він намагався покинути територію країни разом зі своїм спільником

Раніше, рік тому на Чернігівщині "миші з'їли" 600 тонн зерна з держрезерву. Про недостачі поінформували НАБУ.

Також у жовтні 2020-го Кабмін скасував рішення про приватизацію "Артемсолі", ДПЗКУ і "Хліба України". "Добро" на приватизацію цих підприємств дав експрем'єр Гончарук.