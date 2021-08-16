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16 серпня 2021, 19:45 26

Керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України” суд відправив під домашній арешт

16 серпня 2021, 19:45 26
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Фото Нацполіції
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Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт керівника “Державної продовольчо-зернової корпорації України” Андрія Власенка

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Власенко підозрюється у тому, що завдав компанії збитки на понад 57 млн доларів. Його, за повідомленням Нацполіції, затримали 13 серпня в аеропорту Києва.

Суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, — повідомило джерело.

Як повідомлялося, 13 серпня керівника зернової держкорпорації затримали в аеропорту при спробі втечі з України. Правоохоронці затримали керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" в аеропорту "Жуляни" - він намагався покинути територію країни разом зі своїм спільником

Раніше, рік тому на Чернігівщині "миші з'їли" 600 тонн зерна з держрезерву. Про недостачі поінформували НАБУ.

Також у жовтні 2020-го Кабмін скасував рішення про приватизацію "Артемсолі", ДПЗКУ і "Хліба України". "Добро" на приватизацію цих підприємств дав експрем'єр Гончарук.

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