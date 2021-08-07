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07 серпня 2021, 10:38 385

Суд арештував сімох підозрюваних в рекеті активістів з Харківщини, серед яких - члени "Нацкорпусу"

07 серпня 2021, 10:38 385
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський суд Києва взяв під варту сімох підозрюваних членів злочинного угруповання, серед яких представники партії "Національний корпус", колишні та діючі правоохоронці

Про це пише RegioNews з посиланням на Hromadske.

Під вартою на два місяці без можливості внесення застави опинилися Іван Нікіфоров, Сергій Козлюк, Сергій Величко, Олег Скрипка, Кирило Крикунов, Дмитро Колесніков та Артем Субочев.

За даними слідства, підозрювані у 2018 році створили організовану злочинну групу в Харківській області, в яку входило близько 50 осіб і яка займалася рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Обсяг їхнього "прибутку", за даними слідства, становив понад 1 млн гривень щомісяця.

Підозрюваним інкримінують статті 255 (створення злочинної організації), 189 (вимагання), 206 (протидія законній господарській діяльності) КК.

Нагадаємо, 5 серпня СБУ провела обшуки у членів Харківського осередку партії "Нацкорпус" і затримала сім осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації, яка протидіяла законній господарській діяльності й займалася вимаганням коштів.

6 серпня Шевченківський районний суд Києва обирав затриманим запобіжний захід. "Нацкорпус" заявив, що їхні автобуси, які везли групу підтримки на суд до Києва, були затримані співробітниками СБУ вночі. Кожного, хто був в автобусі, допитували й фотографували.

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