Руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" суд отправил под домашний арест

Фото Нацполиции

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Власенко подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем на 57 млн долларов. Его, по сообщению Нацполиции, задержали 13 августа в аэропорту Киева.

Суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, — сообщил источник.

Как сообщалось, руководителя зерновой госкорпорации задержали в аэропорту при попытке бегства из Украины. Правоохранители задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" в аэропорту "Жуляны" - он пытался покинуть территорию страны вместе со своим сообщником.

Ранее, год назад на Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна из госрезерва. О недостачах проинформировали НАБУ.

Также в октябре 2020-го Кабмин отменил решение о приватизации "Артемсоли", ГПЗКУ и "Хлеба Украины". "Добро" на приватизацию этих предприятий дал экс-премьер Гончарук.