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29 жовтня 2020, 21:31 1

Кабмін скасував рішення про приватизацію "Артемсолі", ДПЗКУ і "Хліба України"

29 жовтня 2020, 21:31 1
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"Добро" на приватизацію цих підприємств дав у березні експрем'єр Гончарук
"Добро" на приватизацію цих підприємств дав у березні експрем'єр Гончарук
Фото: ТСН
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Кабінет міністрів вивів з переліку об'єктів великої приватизації державної власності держпідприємство "Артемсіль", акцыонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ДАК "Хліб України".

Відповідне розпорядження Кабміну від 21 жовтня 2020 року №1329-р оприлюднене на сайті уряду, передає RegioNews.

Як повідомлялося, після зміни уряду в квітні глава ФДМ Дмитро Сенниченко заявляв, що Кабмін затягує передачу для приватизації ряду об'єктів, у тому числі "Державної продовольчо-зернової корпорації України" (ДПЗКУ), "Артемсолі" і ДАК "Хліб України".

Як відомо, Кабмін під керівництвом Олексія Гончарука за день до його звільнення на початку березня повідомив про рішення передати ФДМ 431 державний об'єкт, в тому числі 100% акцій великих державних підприємств, серед яких ДПЗКУ, ДАК "Хліб України", АКЦІОНЕРНОГО товариства "Перший київський машинобудівний завод" (раніше завод "Більшовик"), "Артемсіль".

приватизація Кабмін Олексій Гончарук Фонд держмайна Деніс Шмигаль
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