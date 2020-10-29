Кабмін скасував рішення про приватизацію "Артемсолі", ДПЗКУ і "Хліба України"

"Добро" на приватизацію цих підприємств дав у березні експрем'єр Гончарук

"Добро" на приватизацію цих підприємств дав у березні експрем'єр Гончарук

Фото: ТСН

Відповідне розпорядження Кабміну від 21 жовтня 2020 року №1329-р оприлюднене на сайті уряду, передає RegioNews.

Як повідомлялося, після зміни уряду в квітні глава ФДМ Дмитро Сенниченко заявляв, що Кабмін затягує передачу для приватизації ряду об'єктів, у тому числі "Державної продовольчо-зернової корпорації України" (ДПЗКУ), "Артемсолі" і ДАК "Хліб України".

Як відомо, Кабмін під керівництвом Олексія Гончарука за день до його звільнення на початку березня повідомив про рішення передати ФДМ 431 державний об'єкт, в тому числі 100% акцій великих державних підприємств, серед яких ДПЗКУ, ДАК "Хліб України", АКЦІОНЕРНОГО товариства "Перший київський машинобудівний завод" (раніше завод "Більшовик"), "Артемсіль".