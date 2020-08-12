На Чернігівщині "миші з'їли" 600 тонн зерна з держрезерву
Зі складів Державної продовольчо-зернової компанії (ДПЗКУ) України в місті Бобровиця Чернігівської області зникло 600 т зерна торішнього врожаю.
Про це повідомило видання AgroPolit.com., пише RegioNews.
З складів Державної продовольчо-зернової компанії в Чернігівській області зникло 600 т зерна. У компанії стверджують, що недолік виявили після інвентаризації залишків зернових і одразу повідомили в НАБУ (Національне антикорупційне бюро - ред.)", - йдеться в повідомленні.
За фактом нестачі зерна врожаю 2019 року НАБУ 5 серпня провело обшук у філії "Хлібна база №83". Закупівля зерна ДПЗКУ поки припинена.
Зерно якої сільськогосподарської культури "знищили гризуни" не повідомляється.
Нагадаємо, вчора, 11 серпня організатора розкрадання зерна з Держрезерву затримали при отриманні хабара.