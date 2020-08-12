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12 серпня 2020, 21:07 3

На Чернігівщині "миші з'їли" 600 тонн зерна з держрезерву

12 серпня 2020, 21:07 3
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Про недостачі поінформували НАБУ
Про недостачі поінформували НАБУ
Фото: Агробізнес
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Зі складів Державної продовольчо-зернової компанії (ДПЗКУ) України в місті Бобровиця Чернігівської області зникло 600 т зерна торішнього врожаю.

Про це повідомило видання AgroPolit.com., пише RegioNews.

З складів Державної продовольчо-зернової компанії в Чернігівській області зникло 600 т зерна. У компанії стверджують, що недолік виявили після інвентаризації залишків зернових і одразу повідомили в НАБУ (Національне антикорупційне бюро - ред.)", - йдеться в повідомленні.

За фактом нестачі зерна врожаю 2019 року НАБУ 5 серпня провело обшук у філії "Хлібна база №83". Закупівля зерна ДПЗКУ поки припинена.

Зерно якої сільськогосподарської культури "знищили гризуни" не повідомляється.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня організатора розкрадання зерна з Держрезерву затримали при отриманні хабара.

Чернігівська область Чернігів Держрезерв зерно крадіжка нестача розкрадання
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