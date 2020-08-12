На Чернігівщині "миші з'їли" 600 тонн зерна з держрезерву

Про це повідомило видання AgroPolit.com., пише RegioNews.

З складів Державної продовольчо-зернової компанії в Чернігівській області зникло 600 т зерна. У компанії стверджують, що недолік виявили після інвентаризації залишків зернових і одразу повідомили в НАБУ (Національне антикорупційне бюро - ред.)", - йдеться в повідомленні.