08:44  16 серпня
COVID в Україні: за добу виявили ще 400 нових випадків зараження
08:29  16 серпня
У поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу
08:11  16 серпня
За добу три порушення: окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2021, 10:26 261

Заступник мера Миколаєва вийшов з СІЗО під заставу в 3,5 мільйона гривен

16 серпня 2021, 10:26 261
Читайте также на русском языке
svidok.info
Читайте также
на русском языке

Заступник мера Миколаєва Сергій Коренєв, підозрюваний в корупції на 27 млн гривен, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави 3,5 млн гривен

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"Він вийшов (з СІЗО)", - повідомили в прокуратурі.

Застава за Коренєва була внесена 13 серпня. Відповідно до рішення суду йому заборонений виїзд з Миколаєва без дозволу відповідних органів. Також йому заборонений виїзд за кордон, він повинен здати закордонні паспорти.

Коренєв також зобов'язаний носити електронний браслет.

Нагадаємо, що суд заарештував заступника мера Миколаєва Коренєва і призначив заставу 3,5 млн гривень. Коренєв був затриманий при спробі виїзду в Угорщину. НАБУ підозрює чиновника в корупції на 27 млн гривень при реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва за підозрою в корупції при реконструкції Соборної площі в місті.

мер Миколаїв СІЗО залог суд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua