Заступник мера Миколаєва вийшов з СІЗО під заставу в 3,5 мільйона гривен

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Заступник мера Миколаєва Сергій Коренєв, підозрюваний в корупції на 27 млн гривен, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави 3,5 млн гривен

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"Він вийшов (з СІЗО)", - повідомили в прокуратурі.

Застава за Коренєва була внесена 13 серпня. Відповідно до рішення суду йому заборонений виїзд з Миколаєва без дозволу відповідних органів. Також йому заборонений виїзд за кордон, він повинен здати закордонні паспорти.

Коренєв також зобов'язаний носити електронний браслет.

Нагадаємо, що суд заарештував заступника мера Миколаєва Коренєва і призначив заставу 3,5 млн гривень. Коренєв був затриманий при спробі виїзду в Угорщину. НАБУ підозрює чиновника в корупції на 27 млн гривень при реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва за підозрою в корупції при реконструкції Соборної площі в місті.