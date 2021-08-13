Керівника зернової держкорпорації затримали в аеропорту при спробі втечі з України

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" в аеропорту "Жуляни" - він намагався покинути територію країни разом зі своїм спільником

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що посадовця затримали зранку 13 серпня в аеропорту "Жуляни".

У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника", - повідомили в поліції.

Керівникові держкорпорації повідомили про підозру. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Затримання відбулося в рамках розслідування справи про масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялось, що ексдиректор зернової корпорації підозрюється у розтраті майже 15 млн держкоштів.