Суд прододлив домашній арешт для екс-судді Чауса до 15 Жовтня

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для екс-судді Миколи Чауса до 15 Жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм його адвоката Ростислава Кравця

"ВАКС продовжив запобіжний захід Миколі Чаусу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів до 15.10.2021 і відповідні обов'язки на цей термін", - написав Кравець.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляційну скаргу на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого 4 серпня ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт.

3 квітня 2021 року ЗМІ стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауса, який до цього втік з України.

Президент Молдови Майя Санду доручила провести розслідування цієї справи. Глава МВС Молдови Павло Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

17 травня цього року в Telegram-каналі з'явилося відеозвернення Чауса. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали в 2021 році.

Однак, нещодавно його виявили у Вінницькій області. Спочатку його затримала СБУ-тоді в службі повідомили, що допитали його в рамках розслідування викрадення і надають необхідну медичну допомогу. Згодом - у "Феофанії" - його затримало НАБУ. Після цього Чаусу обрали запобіжний захід в рамках справи про отримання хабара в 150 тис.доларів. Нагадаємо, як встановило тоді слідство, Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, закопаних на городі.