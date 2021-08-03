На Тернопільщині бабуся випала з 5 поверху і врятувалася, зачепившись за білизняні мотузки

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У місті Требовля Тернопільської області 81-річна жінка випала з балкона 5 поверху та зачепилась за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на 4-му поверсі

Про повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Про загрозу життю бабусі небайдужі повідомили службі з надзвичайних ситуацій, зателефонувавши за номером екстреного виклику "101”. Співробітники служби негайно виїхали на порятунок.

Один із рятувальників підтримував потерпілу із балкона третього поверху, щоб вона не впала. Інші встановили висувну драбину, щоб дістатися до неї.

Бабусю зняли на балкон третього поверху та передали працівникам швидкої допомоги.

Як повідомлялося сьогодні, на Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні. У Бердянську Запорізької області жінка випала з балкона на дев’ятому поверсі та зачепилася за підвіконня.