На Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні
У Бердянську Запорізької області жінка випала з балкона на дев’ятому поверсі та зачепилася за підвіконня
Про це повідомили в управлінні ДСНС, пише RegioNews.
Інформація про інцидент надійшла до служби 3 серпня о 08:10.
"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що жінка випала з дев’ятого поверху, опинившись на підвіконні балкону між восьмим та дев’ятим поверхами, і не може самостійно дістатися безпечного місця. За допомогою автодрабини рятувальники зняли жінку та передали медикам", – говориться у повідомленні.
Обставини події з’ясовують співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки.
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