На Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні

Фото: ДСНС

У Бердянську Запорізької області жінка випала з балкона на дев’ятому поверсі та зачепилася за підвіконня

Про це повідомили в управлінні ДСНС, пише RegioNews.

Інформація про інцидент надійшла до служби 3 серпня о 08:10.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що жінка випала з дев’ятого поверху, опинившись на підвіконні балкону між восьмим та дев’ятим поверхами, і не може самостійно дістатися безпечного місця. За допомогою автодрабини рятувальники зняли жінку та передали медикам", – говориться у повідомленні.

Обставини події з’ясовують співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки.